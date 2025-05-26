В засаде. Названо расстояние, на котором клещ чувствует человека

Клещи — не просто неприятные животные, но и опасные переносчики инфекций, таких как клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма) и другие.
Специалисты рассказали, что эти членистоногие способны чувствовать приближение человека за 5–10 метров благодаря специальным рецепторам на лапках. Они улавливают вибрации, тепло и даже запах пота, чтобы выбрать момент для атаки.
Как клещ нападает?
Не прыгает с деревьев— вопреки мифам, клещи поджидают жертву в траве, на кустах или в листве на высоте до 1,5 метров.
Цепляется за одежду — затем ползет вверх, ищет открытые участки кожи.
Выбирает «удобные» места — чаще присасывается в области шеи, подмышек, паха, за ушами, где кожа тоньше.
Как защититься?
-
Правильная одежда
Надевайте светлые вещи (на них проще заметить клеща). Брюки заправляйте в носки, рубашку — в брюки. Используйте одежду с манжетами и плотными застежками.
-
Репелленты и акарициды
Репелленты (на основе ДЭТА) — отпугивают клещей, но не убивают. Акарицидные спреи (например, с перметрином) — парализуют клещей при контакте. Наносите только на одежду, не на кожу!
-
Осмотр после прогулки
Каждые 30–60 минут проверяйте одежду и открытые участки тела. Дома тщательно осмотрите кожу, особенно складки. Встряхните одежду и постирайте при высокой температуре.
-
Вакцинация (от клещевого энцефалита)
Если живете в опасном регионе и планируете походы в лес, сделайте прививку (стандартная схема — 2 дозы с интервалом в 1–3 месяца).
-
Что делать, если клещ уже присосался?
Не мажьте маслом или спиртом — это усилит выделение слюны (и риск заражения). Аккуратно удалите пинцетом или ниткой, выкручивая против часовой стрелки. Обработайте ранку антисептиком. Сдайте живого клеща на анализ.
Оставить комментарий