В засаде. Названо расстояние, на котором клещ чувствует человека

Клещи — не просто неприятные животные, но и опасные переносчики инфекций, таких как клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма) и другие.

Специалисты рассказали, что эти членистоногие способны чувствовать приближение человека за 5–10 метров благодаря специальным рецепторам на лапках. Они улавливают вибрации, тепло и даже запах пота, чтобы выбрать момент для атаки.

Как клещ нападает?

Не прыгает с деревьев— вопреки мифам, клещи поджидают жертву в траве, на кустах или в листве на высоте до 1,5 метров. Цепляется за одежду — затем ползет вверх, ищет открытые участки кожи. Выбирает «удобные» места — чаще присасывается в области шеи, подмышек, паха, за ушами, где кожа тоньше.

Как защититься?