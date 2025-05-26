Холодная или горячая вода: какую лучше использовать против пятен на одежде?

Томатный соус, кофе, машинное масло — у вас наверняка когда-либо была одежда, испорченная этими продуктами. Хотя не всегда удается удалить пятна, знание правильных методов может спасти вашу любимую футболку от превращения в тряпку.

Один из ключевых факторов успеха — это температура воды. Пятна являются результатом химической реакции между красителем и волокнами ткани, и для их удаления требуются разные подходы. Не существует универсального средства для всех пятен.

Перед тем как приступить к удалению пятна, важно расшифровать символы на ярлыке одежды. Некоторые ткани не переносят отбеливатель, а вещи, предназначенные для сухой чистки, лучше отдать профессионалам.

Для большинства пятен холодная вода — лучший выбор. Например, свежие пятна крови могут закрепиться в ткани при использовании горячей воды.

Исследования показывают, что 80 % пятен крови и кетчупа удаляются при стирке при температуре 20 °C. Исключение составляют жирные пятна, а также следы кофе и косметики, для которых лучше использовать теплую воду.

Важно действовать быстро: немедленное замачивание в холодной воде может спасти вашу одежду.