Эта «хорошая» привычка после еды разрушает зубы — предупредил стоматолог

Чистить зубы по два раза в день — правильно с точки зрения гигиены, но вот делать это сразу после еды, особенно сладкой, не стоит.

Британский стоматолог Тарун Нагпал сообщил BristolLive, что чистка зубов сразу после употребления шоколада, фруктов или десертов повреждает эмаль. Все дело в том, что из-за сладкой пищи бактерии вырабатывают кислоты, которые временно размягчают эмаль и лишают ее былой прочности. Если взяться за щетку в этот момент, можно стереть естественный защитный слой зуба.

Следовательно, спешка приводит к повышенной чувствительности, кариесу и даже разрушению зубов у тех, у кого эмаль уже ослаблена.

Стоматолог рекомендует подождать примерно 30 минут после еды. Этого времени достаточно, чтобы слюна нейтрализовала кислоту. Если хочется побыстрее освежиться после сладкого, то лучше просто прополощите рот водой или пожуйте жвачку без сахара.