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Народные приметы на 27 мая — Сидор Огуречник 0 505

Дом и сад
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Народные приметы на 27 мая — Сидор Огуречник

27 мая христианская церковь чтит двух святых с одним именем: раннехристианского мученика Исидора Хиосского и блаженного Исидора Ростовского.

Исидор Хиосский принял мученическую смерть, когда отказался принести жертву языческим богам. Исидор Ростовский — юродивый родом из Германии. Пешком дошел до Ростова, где принял христианскую веру. За земную жизнь святой сотворил множество чудес. На месте его захоронения воздвигнута Церковь Вознесения Господня (Церковь Исидора Блаженного на валах).

«На Сидора» (такое имя получил Исидор в народе) заканчиваются заморозки, наступает настоящее тепло.

В этот день было принято высаживать огурцы, но перед этим необходимо было провести один эксперимент. На ночь на забор вывешивалась мокрая тряпка, и если она к утру замерзала, то посадка огурцов откладывалась.

Погодные приметы

День теплый — вырастет много огурцов. Похолодало — лето будет холодным. Ласточки летают близко к земле — осадков не будет.

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