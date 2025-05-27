Три ночи — и вы в зоне риска: исследование выявило опасные изменения в крови у недосыпающих

Кратковременное нарушение сна может иметь куда более серьезные последствия, чем раздражительность и усталость.

Новое исследование показало: если несколько ночей спать около 4 часов, то в организме произойдут серьезные биохимические изменения. Из-за них, уверены ученые, растет риск сердечных катастроф.

В эксперименте приняли участие 16 мужчин. Первые три ночи они спали по 8 часов, затем — вдвое меньше, по 4 часа. Анализы крови, взятые после недосыпа, зафиксировали рост концентрации 16 белков. Большая их часть была связана с риском сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий и скрытого воспаления.

Важно отметить, что исправить ситуацию не помогли даже интенсивные физические нагрузки.

Результатами в своем телеграм-канале поделилась врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, регулярный и полноценный сон незаменимы в профилактике как сердечно-сосудистых, так и многих других заболеваний.

«Не хочу вас пугать, вы взрослые люди. А взрослые люди могут управлять своим временем. Не тратьте драгоценные ночные часы на соцсети и телик. Лучше посмотрите сны — они гораздо интереснее», — подытожила доктор медицинских наук.