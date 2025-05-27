Всегда ли полезно мульчирование почвы?

В районах с недостаточным количеством тепла и нерегулярными осадками мульчирование почвы под высаженными растениями как в открытом грунте, так и в разного рода теплицах очень полезно. Мульчирующий слой в зависимости от материала должен быть не менее 3-5 см.

Мульча выполняет ряд функций:

задерживает испарение влаги с поверхности почвы, уменьшает перепады дневных и ночных температур почвы, служит дополнительным питанием как растений, так и дождевых червей, других полезных микроорганизмов, способствует сохранению структуры почвы, угнетает развитие сорняков, сокращает или полностью устраняет необходимость механического рыхления почвы.

Последнее очень важно, так как часто, особенно при поверхностных поливах, у томата, перца, баклажана, огурца развиваются поверхностные корни, которые травмируются даже при мелком рыхлении. Под слоем мульчи это безболезненно для растений делают дождевые черви. В начале лета, да и позже в холодные дни особенно страдают от перепадов температуры теплолюбивые растения. В дневное время нередко температура воздуха поднимается до 25-30 град., а ночью опускается до 5 град.. Но корневая система огурца, томата, перца, баклажана прекращает функционировать при температуре почвы ниже 10 град..

Важен и цвет мульчи, черная — быстрее прогревается. В южных районах применение черного мульчирующего материала может приводить к перегреву верхнего слоя почвы. Мульчировать почву следует после хорошего дождя или полива и достаточного прогрева почвы. Рыхлый слой мульчи плохо проводит тепло.

При использовании в качестве мульчирующего материала неперепревших опилок, соломы, сена, возникает азотное голодание замульчированных растений, и они резко отстают в развитии. Поэтому свежие опилки, сено, солому и т. п. мульчирующий материал следует предварительно пролить из лейки раствором аммиачной селитры, мочевины (40-60 г на 10 л воды) или раствором коровяка (1 лопата на 10 л воды).

В качестве мульчи используют и такие материалы, как обычную или черную пленку, лутрасил, агрил, бумагу, картон и др.