Baltijas balss logotype

Всегда ли полезно мульчирование почвы? 0 216

Дом и сад
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Всегда ли полезно мульчирование почвы?

В районах с недостаточным количеством тепла и нерегулярными осадками мульчирование почвы под высаженными растениями как в открытом грунте, так и в разного рода теплицах очень полезно. Мульчирующий слой в зависимости от материала должен быть не менее 3-5 см.

Мульча выполняет ряд функций:

задерживает испарение влаги с поверхности почвы,
уменьшает перепады дневных и ночных температур почвы, служит дополнительным питанием как растений, так и дождевых червей, других полезных микроорганизмов,
способствует сохранению структуры почвы,
угнетает развитие сорняков,
сокращает или полностью устраняет необходимость механического рыхления почвы.

Последнее очень важно, так как часто, особенно при поверхностных поливах, у томата, перца, баклажана, огурца развиваются поверхностные корни, которые травмируются даже при мелком рыхлении. Под слоем мульчи это безболезненно для растений делают дождевые черви. В начале лета, да и позже в холодные дни особенно страдают от перепадов температуры теплолюбивые растения. В дневное время нередко температура воздуха поднимается до 25-30 град., а ночью опускается до 5 град.. Но корневая система огурца, томата, перца, баклажана прекращает функционировать при температуре почвы ниже 10 град..

Важен и цвет мульчи, черная — быстрее прогревается. В южных районах применение черного мульчирующего материала может приводить к перегреву верхнего слоя почвы. Мульчировать почву следует после хорошего дождя или полива и достаточного прогрева почвы. Рыхлый слой мульчи плохо проводит тепло.

При использовании в качестве мульчирующего материала неперепревших опилок, соломы, сена, возникает азотное голодание замульчированных растений, и они резко отстают в развитии. Поэтому свежие опилки, сено, солому и т. п. мульчирующий материал следует предварительно пролить из лейки раствором аммиачной селитры, мочевины (40-60 г на 10 л воды) или раствором коровяка (1 лопата на 10 л воды).

В качестве мульчи используют и такие материалы, как обычную или черную пленку, лутрасил, агрил, бумагу, картон и др.

Читайте нас также:
#полезно знать
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Исследование: как искусственное освещение продлевает жизнь растениям
Исследование: как искусственное освещение продлевает жизнь растениям
Как шелуха от овса и солома заменят хлопок
Как шелуха от овса и солома заменят хлопок
Ученые выяснили, сколько нужно ходить, чтобы спина не болела
Ученые выяснили, сколько нужно ходить, чтобы спина не болела
Что за игрушки – Лабубу?
Что за игрушки – Лабубу?
Народные приметы 18 июня: что сулят ветры и сны на Дорофея?
Народные приметы 18 июня: что сулят ветры и сны на Дорофея? 212
Какие приправы можно вырастить и заготовить у себя на даче?
Какие приправы можно вырастить и заготовить у себя на даче? 335
Мыть или не мыть свежесобранные огурцы?
Мыть или не мыть свежесобранные огурцы? 371
Почему томаты в теплице трескаются и чернеют?
Почему томаты в теплице трескаются и чернеют? 376

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 125
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 183
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 212
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 452
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 261
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 165
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 125
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 183
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 212

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео