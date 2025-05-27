«Хочу дожить до 100»: врач назвал 4 ключевых секрета долголетия

Как прожить век и сохранить здоровье? Врач-биомедик Гарет Най считает, что дело не только в генетике — образ жизни играет решающую роль.

Эксперт объяснил, что продолжительность жизни зависит от генетики лишь на 20–30%. За остальное отвечает сам человек. Чтобы гарантировать себе долголетие, важно придерживаться простых, но довольно эффективных правил.

Первое — больше двигайтесь. Не обязательно часами тренироваться в зале, речь скорее о включении умеренной физической активности в повседневную жизнь. Пешие прогулки, отказ от лифта, зарядка — все это поддерживает обмен веществ и снижает риск преждевременной смерти. Так, например, 10 000 шагов в день сокращают риск инфаркта и инсульта на 21%.

Питайтесь сбалансированно и просто, наставляет врач. Пища должна быть минимально обработанной, поэтому основной упор необходимо делать на овощи, фрукты и цельные продукты. Переработанное мясо вроде колбас и сосисок повышает риск рака кишечника, а избыток соли и сахара бьет по сосудам и сердцу.

Не забывайте следить за сном. Человеку нужно 7–8 часов непрерывного сна ночью. При недосыпе риск преждевременной смерти возрастает на 12–30%.

В заключении Гарет Най добавил, что все-таки полезно обратить внимание на генетику. Склонность к тем или иным заболеваниям можно унаследовать, но ранняя диагностика позволяет действовать на опережение.