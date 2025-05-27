Baltijas balss logotype

«Хочу дожить до 100»: врач назвал 4 ключевых секрета долголетия 0 391

Дом и сад
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
«Хочу дожить до 100»: врач назвал 4 ключевых секрета долголетия

Как прожить век и сохранить здоровье? Врач-биомедик Гарет Най считает, что дело не только в генетике — образ жизни играет решающую роль.

Эксперт объяснил, что продолжительность жизни зависит от генетики лишь на 20–30%. За остальное отвечает сам человек. Чтобы гарантировать себе долголетие, важно придерживаться простых, но довольно эффективных правил.

Первое — больше двигайтесь. Не обязательно часами тренироваться в зале, речь скорее о включении умеренной физической активности в повседневную жизнь. Пешие прогулки, отказ от лифта, зарядка — все это поддерживает обмен веществ и снижает риск преждевременной смерти. Так, например, 10 000 шагов в день сокращают риск инфаркта и инсульта на 21%.

Питайтесь сбалансированно и просто, наставляет врач. Пища должна быть минимально обработанной, поэтому основной упор необходимо делать на овощи, фрукты и цельные продукты. Переработанное мясо вроде колбас и сосисок повышает риск рака кишечника, а избыток соли и сахара бьет по сосудам и сердцу.

Не забывайте следить за сном. Человеку нужно 7–8 часов непрерывного сна ночью. При недосыпе риск преждевременной смерти возрастает на 12–30%.

В заключении Гарет Най добавил, что все-таки полезно обратить внимание на генетику. Склонность к тем или иным заболеваниям можно унаследовать, но ранняя диагностика позволяет действовать на опережение.

Читайте нас также:
#полезно знать
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Исследование: как искусственное освещение продлевает жизнь растениям
Исследование: как искусственное освещение продлевает жизнь растениям
Как шелуха от овса и солома заменят хлопок
Как шелуха от овса и солома заменят хлопок
Ученые выяснили, сколько нужно ходить, чтобы спина не болела
Ученые выяснили, сколько нужно ходить, чтобы спина не болела
Что за игрушки – Лабубу?
Что за игрушки – Лабубу?
Народные приметы 18 июня: что сулят ветры и сны на Дорофея?
Народные приметы 18 июня: что сулят ветры и сны на Дорофея? 212
Какие приправы можно вырастить и заготовить у себя на даче?
Какие приправы можно вырастить и заготовить у себя на даче? 335
Мыть или не мыть свежесобранные огурцы?
Мыть или не мыть свежесобранные огурцы? 371
Почему томаты в теплице трескаются и чернеют?
Почему томаты в теплице трескаются и чернеют? 376

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 125
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 183
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 212
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 452
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 261
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 165
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 125
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 183
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 212

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео