Агроном: почему народные методы борьбы с колорадским жуком неэффективны

Народные методы борьбы с колорадским жуком неэффективны. Рекомендации по избавлению от вредителя дала агроном О. Воронова.

Как заметила специалист, начинать бороться с ним надо на этапе посадок. С этой целью следует купить средство для обработки картофеля. Это жидкая субстанция, в состав которой входит красящее вещество, которое позволяет отследить равномерность обработки клубней. По словам агронома, такие препараты воздействуют мягче, нежели ядовитые химикаты, которые вносятся в грунт. Средством нужно обрызгать картофель, потом подсушить его и посадить.

Если обработать клубни перед посадкой не получилось, можно подождать появления бутонов, которые источают аромат, привлекающий жуков. Бутоны следует обработать средством до появления вредителей, поскольку они могут появиться на картошке в любой момент — тут требуются действия на опережение.

А вот народные средства, вроде отвара перца, можно даже не пытаться применять — они не действуют, заявляет эксперт.