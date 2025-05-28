Почему новое полотенце лучше сразу постирать? Дело не только в гигиене

Однако новые полотенца часто обрабатываются силиконовыми покрытиями, которые придают им мягкость, но ухудшают впитывающую способность. Вот почему важно отправить полотенце в стирку перед первым применением и удалить эти химические вещества.

Со временем, после серии стирок, полотенце становится еще эффективнее, поскольку хлопковые волокна разрыхляются и впитывают еще больше воды.

Однако полотенца не становятся лучше бесконечно: износ волокон и накопление веществ из кондиционеров для белья могут снизить их эффективность. Чтобы избежать этого, рекомендуется ограничить использование кондиционеров и периодически стирать полотенца с уксусом или содой (не в одной стирке) для восстановления их впитывающих свойств.