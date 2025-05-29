Есть ли способ избавиться от одуванчиков на садовом участке?

Вырывайте одуванчики вручную на ранней стадии, чтобы они не успели распространить семена. Важно выкапывать корень целиком, чтобы одуванчик не вырос снова. Особенно эффективно это делать весной и осенью, отметила биолог Татьяна НЕКРАСОВА.

Хороши и народные средства. Если залить молодое растение одуванчика кипятком, это быстро его уничтожит. Либо можно обработать листья 9-процентным уксусом. Он высушит растение. Однако при обработке нужно быть аккуратным, чтобы не повредить соседние культуры.