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Есть ли способ избавиться от одуванчиков на садовом участке? 0 661

Дом и сад
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Есть ли способ избавиться от одуванчиков на садовом участке?

Регулярная прополка – один из самых простых способов борьбы с сорняком.

Вырывайте одуванчики вручную на ранней стадии, чтобы они не успели распространить семена. Важно выкапывать корень целиком, чтобы одуванчик не вырос снова. Особенно эффективно это делать весной и осенью, отметила биолог Татьяна НЕКРАСОВА.

Хороши и народные средства. Если залить молодое растение одуванчика кипятком, это быстро его уничтожит. Либо можно обработать листья 9-процентным уксусом. Он высушит растение. Однако при обработке нужно быть аккуратным, чтобы не повредить соседние культуры.

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