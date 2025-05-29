Народные приметы на 30 мая — Евдокия Свистунья

В 13 лет девушку выдали замуж за московского князя Дмитрия Ивановича, брак закончился смертью супруга через 22 года. Евдокия практически встала во главу Московского княжества. Она отличалась хорошим образованием, строила монастыри и храмы.

В 54 года она стала монахиней Вознесенского женского монастыря, взяв имя Евфросиния. Ее монашеская жизнь продлилась всего несколько недель — вскоре она скончалась.

В народе дата получила также название Свистунья, из-за сильных свистящих ветров.

Крестьяне «на Евдокию» продолжали работать в огороде: высаживали помидоры и другую теплолюбивую рассаду.

Отправляясь в лес, крестьяне осторожничали — в это время появлялось много змей.

Погодные приметы

Растущая луна — лето будет дождливым. День холодный, ветреный — лето будет холодным. Теплый солнечный день предвещал погожее лето.