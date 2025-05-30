Инъекции мелатонина помогают фруктам и овощам дольше оставаться свежими

После сбора овощей и фруктов они быстро портятся, что приводит к значительным пищевым отходам — около 30 % продуктов, что составляет примерно 1,3 миллиарда тонн в год. Эта проблема актуальна во всем мире, особенно в регионах без охлаждающей инфраструктуры.

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) и Альянса по исследованиям и технологиям Сингапура (SMART) разработали способ решения этой проблемы с помощью биоразлагаемых микроигл из шелка для доставки мелатонина — соединения, замедляющего старение.

Команда выбрала пак-чой, популярную и быстро портящуюся зелень. Инъекция мелатонина в основание растения увеличила время его хранения на 4 дня при комнатной температуре и на 10 дней в холодильнике.

Необработанные растения начинали желтеть через два-три дня, в то время как подвергшиеся инъекции выглядели свежими на пятый день и даже на восьмой при комнатной температуре. В условиях охлаждения они сохраняли качество до 25-го дня, что на пять дней дольше, чем необработанные.

Таким образом, использование мелатонина может значительно увеличить срок хранения овощей без холодильной цепи.