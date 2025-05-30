Народные приметы на 31 мая — Федот Овсяник

Федот жил в III веке, он вел праведную жизнь, имел небольшую гостиницу. Во времена великого гонения на христиан Феодот прятал их в своей гостинице, кормил.

Жестокий правитель схватил и арестовал семь невинных дев-христианок. Он отдал девушек блудным мужчинам, но те не тронули их. Правитель придумывал для них другие мучения, в итоге по его приказу девы были утоплены. Одна из них была теткой Феодота, она явилась к племяннику во сне и просила похоронить их тела. Когда правитель узнал, что тела утопленниц пропали, Феодота подвергли страшным мукам и казнили.

К этому дню на дубе распускались все листья, крестьяне сеяли овес и лен. Дуб всегда символизировал могущество и силу. Наши предки считали, что именно на дубе растут молодильные яблочки. Под этим деревом проводились свадьбы. В древности под дубом приносились жертвы богам, например, Перуну. Дуб был священным деревом.

Погодные приметы

От земли идет испарение — будет дождь. Яблоня еще не зацвела — осень припозднится. Солнце на закате тусклое — ждали дождь.