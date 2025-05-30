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Совсем не стыдно. Психолог Мелехин рассказал, как научиться здоровой лени 0 214

Дом и сад
Дата публикации: 30.05.2025
BB.LV
Совсем не стыдно. Психолог Мелехин рассказал, как научиться здоровой лени

Лениться стыдно — так считает большинство. Однако иногда лень бывает полезной и здоровой. Как же понять, когда она патологическая, и как научиться здоровой лени, рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.

Само слово «лень» в психике связано с рядом понятий и представлений. Например, надо понимать, когда «достаточно». Второе — это чувство меры. И третье — надо иногда побыть незнайкой.

Что такое уметь лениться? Это признать, что ты не всемогущ, важно уметь делегировать, разделять, уметь что-то делать по чуть-чуть, а не наскоком и массово. Умение лениться — важная операция, чтобы не затопиться, не переработать, не переусердствовать. Это некий индикатор контроля поведения. И это важный аспект в данном процессе.

Когда лень патологическая?

Патологическая лень, или патологическая выученная беспомощность, или патологическая прокрастинация говорят о том, что человек имеет стойкие убеждения, что он что-то не сможет, у него не получится, что ему что-то сложно сделать, подумать о чем-то лень. И плюс к тому, что человек думает об этом на психическом уровне, он еще и получает физические симптомы нежелания что-то делать — у него начинается ломота, мышечные напряжения, различные судороги. Телесно человек чувствует себя вымотанным или, наоборот, ему кажется, что тело налито свинцом.

Эта форма прокрастинации может быть как симптомом психических расстройств, а может быть индикатором эмоционального выгорания, или индикатором некоторой выученной беспомощности, когда со всех сторон человеку говорят: ты не достаточен, ты можешь лучше. И у человека начинается постоянная гонка за лучшим. И это приводит к тому, что человек выгорает, так как понимает, что не может быть постоянно полноценным.

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