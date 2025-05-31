Изобретено устройство для удаления микропластика во время стирки одежды

Стирка является одним из главных источников загрязнения микропластиком, так как синтетические материалы, такие как полиэстер и нейлон в процессе теряют мелкие волокна. Эти частицы могут пройти через системы очистки сточных вод и попасть в водоемы, вызывая серьезные проблемы со здоровьем, включая повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Три выпускника инженерного факультета Университета Case Western Reserve — Макс Пеннингтон, Дэвид Диллман и Чип Миллер — разработали систему фильтрации для стиральных машин, названную CLEANR, которая улавливает микропластик. Устройство устанавливается на сливной шланг и использует технологию VORTX, вдохновленную природой, для фильтрации более 90 % микропластика размером до 50 микрон.

Команда собрала более 7 миллионов долларов для вывода продукта на рынок, и сейчас фильтры внедряются в университетах и рассматриваются производителями стиральных машин.

В то же время Франция уже требует установки фильтров для улавливания микроволокон в новых моделях стиральных машин, что подчеркивает актуальность данной технологии.