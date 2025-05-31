Какого ухода, кроме скашивания травы, требует газон летом?

Устроенный по всем правилам газон без ухода очень быстро становится неопрятным. Только при постоянном и, главное, умелом уходе за растениями можно добиться желаемых результатов.

Если после весенней подкормки и первых укосов вы обнаружили, что на некоторых участках трава по-прежнему поражена, то необходимо провести работу по оздоровлению газона.

На пораженном участке траву скашивают максимально низко, рыхлят верхний слой почвы на глубину 15-20 см, или перекапывают его. Дают почве отдохнуть, а через 7-10 дней сеют травосмесь, близкую по составу к той, что была здесь раньше или ту же самую, если она у вас осталась в достаточном количестве.

Важным агротехническим приемом по уходу за газоном является аэрация. По мере роста и развития газона почва постепенно уплотняется, при этом затрудняется проникновение кислорода к корневой системе, а в верхнем слое почвы накапливается углекислый газ. Это замедляет рост и развитие трав. Чтобы снять данное отрицательно воздействие и поддерживать нормальный газообмен необходимо обрабатывать газон зубовыми или режущими аэраторами или использовать для этого обычные садовые вилы. Количество обработок за сезон зависит от степени уплотнения почвы. Не обязательно обрабатывать всю площадь газона, можно проделывать это только в заметно уплотненных местах.

Чаще всего дернину прокалывают вилами, которые через каждые 10 – 15 см просто втыкают в почву и вынимают из нее. Этого вполне достаточно, чтобы газон «дышал».