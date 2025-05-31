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Парфюм может нарушить химический защитный слой нашего тела 0 338

Дом и сад
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Парфюм может нарушить химический защитный слой нашего тела

У каждого из нас есть своеобразное химическое поле вокруг тела, называемое “полем окисления человека”. Исследования показывают, что косметические средства, такие как духи и лосьоны, могут нарушать это поле.

В 2022 году ученые обнаружили, что люди могут создавать высокие уровни гидроксильных радикалов (ОН) в помещениях, которые нейтрализуют загрязнители в воздухе. Однако, когда мы используем лосьоны и ароматы, возникает вопрос: как это влияет на наше окислительное поле?

Исследование, проведенное международной командой ученых, показало, что ароматы быстро увеличивают реактивность ОН, но эффект кратковременен. Лосьоны выделяют соединения медленнее, но их воздействие длится дольше.

Важно отметить, что даже натуральные компоненты, такие как линалоол из эфирных масел лаванды, также увеличивают реактивность ОН. Это может снизить образование вредных побочных продуктов, но одновременно повысить подверженность другим летучим органическим соединениям.

Таким образом, химия внутри помещений влияет на наше здоровье способами, которые ранее оставались незамеченными.

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