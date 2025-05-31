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Удобрения оказались полезны для роста растений в засуху 0 418

Дом и сад
Дата публикации: 31.05.2025
BB.LV
Удобрения оказались полезны для роста растений в засуху

Удобрения традиционно рассматриваются как средство для оптимизации роста растений, но новые исследования показывают их неожиданные преимущества в условиях засухи.

Глобальное исследование, проведенное учеными из Университета Бингемтона, охватило 26 пастбищ в 9 странах и выявило, что удобрения могут значительно снизить негативное воздействие засухи на рост растений. В условиях нарастающего климатического стресса это открытие может оказать важное влияние на сельское хозяйство и продовольственные системы мира.

Исследование показало, что засуха снижает рост растений на 19 %, в то время как удобрения увеличивают его на 24 %. При сочетании этих факторов наблюдалась почти нулевая чистая потеря роста, что означает: растения смогли сохранить уровень вегетации даже в условиях засухи благодаря добавлению питательных веществ. Это опровергает старое предположение о том, что в условиях нехватки воды удобрения не окажут значительного влияния.

Теперь ученые планируют применить результаты этого исследования в рамках нового проекта под названием Pasture and Lawn Enhanced Diversity Global-change Experiment (PLEDGE) в Университете Бингемтона.

Несмотря на многообещающие результаты, использование удобрений для борьбы с засухой не является универсальным решением и требует дальнейшего изучения.

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