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Антистатики против клещей: наука предлагает неожиданный способ защиты 0 1176

Дом и сад
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Антистатики против клещей: наука предлагает неожиданный способ защиты

Каждую весну и лето нас предупреждают об опасности укусов клещей. Эти крошечные паразиты могут быть переносчиками серьёзных заболеваний, таких как боррелиоз и клещевой энцефалит. Но, как оказалось, мы недооценивали способности этих существ. Недавнее исследование показало, что клещи используют… статическое электричество.

Электрический «трамплин» для паразита

Учёные из Университета Бристоля провели серию экспериментов, в ходе которых выяснили, что клещи способны преодолевать расстояние в несколько сантиметров благодаря электрическим полям. Когда рядом с насекомыми устанавливали заряженные электроды, клещи буквально «влетали» в них, как будто притягивались магнитом. Хотя для человека это ничтожная дистанция, для клеща — это огромный скачок, эквивалентный прыжку на десятки метров в человеческом масштабе.

Это открытие переворачивает представление о том, как именно клещи попадают на своих жертв. Оказалось, что они не только цепляются к проходящим мимо людям и животным, но и могут быть притянуты за счёт электрических зарядов, которые возникают на шерсти, перьях и даже синтетической одежде.

Неужели антистатики помогут?

Понимание этой особенности привело исследователей к новому вопросу: а можно ли уменьшить вероятность укуса, нейтрализовав статическое электричество? Некоторые учёные предполагают, что антистатические спреи и ткани могут мешать клещам «притягиваться» к поверхности. Хотя прямых доказательств этому пока нет, сама идея кажется логичной. Такие антистатики широко применяются в электронной промышленности и текстильной индустрии для предотвращения накапливания зарядов. Почему бы не попробовать использовать их и в защитных целях?

Как защититься от клещей: классика и новинки

По-прежнему основными мерами остаются:

ношение плотной светлой одежды и головных уборов; штаны, заправленные в носки и плотные манжеты на рукавах; обработка одежды средствами с перметрином; использование репеллентов; осмотр тела после прогулок.

Теперь к ним можно добавить ещё один пункт: обработка одежды антистатическим спреем перед выходом на природу. Особенно актуально это в сухую погоду или в сезон повышенной активности паразитов.

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