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Троица, или Пятидесятница. Что можно и что нельзя делать 8 июня 2025 года 0 758

Дом и сад
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
Троица, или Пятидесятница. Что можно и что нельзя делать 8 июня 2025 года

8 июня 2025 года, на пятидесятый день после Пасхи, отмечается большой православный праздник Троицы, или Пятидесятницы. В этот день, как рассказывают в Евангелии, на апостолов сошел Святой Дух.

После Вознесения Христа (этот праздник в 2025 году отмечался 29 мая), которое происходило на горе Елеонской, апостолы вернулись в Иерусалим. И вот, через 10 дней наступил древнееврейский праздник Пятидесятницы. Как и повелел им Иисус перед вознесением, апостолы были «единодушно вместе». И вдруг раздался с неба шум, как от несущегося порыва ветра: он наполнил дом, где находились апостолы. И явились потом огненные языки, которые опустились к каждому из них. Однако пламя не обжигало апостолов. Но оно наполнило каждого из них знанием, благодаря которому апостолы мгновенно научились говорить на разных языках. Значение праздника

Уже в момент рождения Церкви проповедь о Христе является многоязычной и обращенной ко всем народам — христианской Церкви уже с самого ее становления присущи культурное многообразие и богатый этнический состав.

Традиции богослужения

Богослужения в этот день отличаются особой торжественностью. Церкви украшены ветвями и травой, священнослужители облачены в зеленое. На праздничном аналое стоит икона Пятидесятницы («Сошествие Святаго Духа на Апостолов»).

Народные приметы

— Если с утра дождливо, день будет теплым.

— Если жарит солнце, ничего хорошего от лета ждать не приходится.

Что можно делать 8 июня 2025 года

— Главное, что нужно делать в этот день, — посетить храм.

— Принято украшать ветками и букетами не только церкви, но и свой дом.

— Отличный день, чтобы пригласить гостей и устроить застолье.

Интересный факт

В этот день в храмах или домах читаются особые молитвы — «Святому Духу», «Ко Пресвятой Троице», «На сошествие Святого Духа».

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#православная церковь
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