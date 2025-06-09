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Как использовать кофейную гущу на даче: советы эксперта 0 958

Дом и сад
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Как использовать кофейную гущу на даче: советы эксперта

Биолог Т. Алексеева объяснила, как правильно использовать кофейную гущу для удобрения дачных растений.

По её словам, кофейная гуща является отличным удобрением для растений, предпочитающих кислую почву, таких как азалия, вереск и рододендрон. Перед использованием её необходимо промыть от остатков молока и сахара, а затем обязательно просушить — иначе может появиться плесень.

Далее кофейную гущу можно добавить в компост и спустя 45 дней компостирования использовать для подкормки растений.

Однако для других культур, особенно овощных, использовать кофейную гущу следует с осторожностью, так как она изменяет кислотность почвы. Переизбыток кофейной гущи в грунте может препятствовать росту некоторых культур, например, помидоров, отметила специалист.

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