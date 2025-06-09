Как научиться вставать рано: советы сомнолога

По словам специалиста, успех во многом зависит от хронотипа человека. Например, «совы» могут приучить себя вставать на 1–2 часа раньше, но просыпаться регулярно в 4–5 утра им, скорее всего, не под силу. Эксперт подчеркнула, что настоящих «сов» среди людей всего около 5 %, тогда как большинство относится к смешанному хронотипу и обычно без проблем просыпается с первыми лучами солнца.

Первый способ, по мнению Черкасовой, — установить будильник на нужное время и просыпаться с его помощью. Этот метод считается быстрым, но довольно тяжёлым: организму предстоит перестроить циркадные ритмы, что часто сопровождается чувством ломки.

Второй, более мягкий вариант, предполагает ежедневное сдвигание времени пробуждения на 15 минут вперёд. Так адаптация пройдёт легче и с меньшим стрессом для организма.

Сомнолог добавила, что подобные эксперименты с режимом сна и бодрствования рекомендуется проводить только здоровым людям.