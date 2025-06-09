Как научиться вставать рано: советы сомнолога

Существует два способа научиться вставать рано утром, рассказала сомнолог С. Черкасова.
По словам специалиста, успех во многом зависит от хронотипа человека. Например, «совы» могут приучить себя вставать на 1–2 часа раньше, но просыпаться регулярно в 4–5 утра им, скорее всего, не под силу. Эксперт подчеркнула, что настоящих «сов» среди людей всего около 5 %, тогда как большинство относится к смешанному хронотипу и обычно без проблем просыпается с первыми лучами солнца.
Первый способ, по мнению Черкасовой, — установить будильник на нужное время и просыпаться с его помощью. Этот метод считается быстрым, но довольно тяжёлым: организму предстоит перестроить циркадные ритмы, что часто сопровождается чувством ломки.
Второй, более мягкий вариант, предполагает ежедневное сдвигание времени пробуждения на 15 минут вперёд. Так адаптация пройдёт легче и с меньшим стрессом для организма.
Сомнолог добавила, что подобные эксперименты с режимом сна и бодрствования рекомендуется проводить только здоровым людям.
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