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Обычная глина может стать отличным решением в улавливании углерода 0 535

Дом и сад
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Обычная глина может стать отличным решением в улавливании углерода

Глина, один из наиболее распространенных материалов на Земле, может вскоре сыграть ключевую роль в борьбе с углеродными выбросами.

Исследователи в Университете Пердью, совместно с Sandia National Laboratories, разработали методику улавливания CO2 из атмосферы с использованием этого материала. Их работа была отмечена премией RD 100 Award 2024 и сейчас находится на этапе патентования.

Команда исследует глинистые минералы уже свыше 30 лет, выявляя их уникальные свойства. По словам Клиффа Джонстона, ведущего исследователя, всего у одной столовой ложки глины площадь поверхности сопоставима с футбольным полем.

Глины, особенно смектиты, обладают действительно впечатляющей площадью поверхности и микроскопическим размером частиц, что делает их идеальными для улавливания CO2. Ранее ученые исследовали способность глин впитывать загрязнители из воды, что вдохновило их на применение аналогичных подходов для углекислого газа.

Команда сконцентрировалась на сапоните, изучая его взаимодействие с CO2 и водяным паром. Эксперты выявили, что сапонит эффективно притягивает углекислый газ при низких показателях влажности, и это открывает новые горизонты в области экологически чистых технологий улавливания углерода.

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