Цветет ли «тещин язык»?

Да, сансевьера, известная также как «тещин язык», способна цвести, как все виды, относящиеся к отделу цветковых растений.

Однако для этого нужны благоприятные условия, рассказала ботаник Екатерина КОСМАЛЬСКАЯ.

Сансевьере для цветения необходима прохладная и сухая зимовка, а также много рассеянного солнечного света.

Горшок, в котором она растет, должен соответствовать размерам корневой системы и даже немного быть тесным для нее. Цветки у сансевьеры белые, зеленоватые, невзрачные, но с приятным ароматом, они формируются на кистевидных соцветиях ранней весной.

Чем быстрее вы «вычешите» газон, тем быстрее трава начнет зеленеть и расти.