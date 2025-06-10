Baltijas balss logotype

Цветет ли «тещин язык»? 0 442

Дом и сад
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Цветет ли «тещин язык»?

Да, сансевьера, известная также как «тещин язык», способна цвести, как все виды, относящиеся к отделу цветковых растений.

Однако для этого нужны благоприятные условия, рассказала ботаник Екатерина КОСМАЛЬСКАЯ.

Сансевьере для цветения необходима прохладная и сухая зимовка, а также много рассеянного солнечного света.

Горшок, в котором она растет, должен соответствовать размерам корневой системы и даже немного быть тесным для нее. Цветки у сансевьеры белые, зеленоватые, невзрачные, но с приятным ароматом, они формируются на кистевидных соцветиях ранней весной.

Чем быстрее вы «вычешите» газон, тем быстрее трава начнет зеленеть и расти.

Читайте нас также:
#дача
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Исследование: как искусственное освещение продлевает жизнь растениям
Исследование: как искусственное освещение продлевает жизнь растениям
Как шелуха от овса и солома заменят хлопок
Как шелуха от овса и солома заменят хлопок
Ученые выяснили, сколько нужно ходить, чтобы спина не болела
Ученые выяснили, сколько нужно ходить, чтобы спина не болела
Что за игрушки – Лабубу?
Что за игрушки – Лабубу?
Народные приметы 18 июня: что сулят ветры и сны на Дорофея?
Народные приметы 18 июня: что сулят ветры и сны на Дорофея? 218
Какие приправы можно вырастить и заготовить у себя на даче?
Какие приправы можно вырастить и заготовить у себя на даче? 341
Мыть или не мыть свежесобранные огурцы?
Мыть или не мыть свежесобранные огурцы? 387
Почему томаты в теплице трескаются и чернеют?
Почему томаты в теплице трескаются и чернеют? 384

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 16
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 43
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 41
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 63
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 58
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 39
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 16
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 43
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 41

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео