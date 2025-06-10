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Как подготовить кондиционер к лету? 0 297

Дом и сад
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Как подготовить кондиционер к лету?

Важно промыть фильтры кондиционера, причем это нужно делать минимум один раз в течение каждого сезона, советует специалист по обслуживанию кондиционеров Геннадий ЛИПСКИЙ.

Этот процесс достаточно прост и доступен большинству пользователей, т. к. фильтры легко извлекаются и устанавливаются обратно. Тем не менее для профессиональной очистки внутренних элементов системы отвода конденсата желательно обратиться к специалисту.

Геннадий Липский подчеркнул: «Регулярное обслуживание кондиционера обеспечит его безопасную и надежную работу, т. к. внутри корпуса, фильтров и дренажа устройства накапливаются различные загрязнения: мелкая пыль, грязевые отложения и даже патогенные микроорганизмы. От всего этого нужно вовремя избавляться».

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