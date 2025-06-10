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Почему некоторые люди постоянно лгут? 0 642

Дом и сад
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Почему некоторые люди постоянно лгут?

Время от времени мы все прибегаем к незначительным преувеличениям или недомолвкам — это часть общения и взаимодействия с окружающими. Однако есть люди, для которых ложь становится образом жизни. Почему некоторые постоянно врут, объясняет TechInsider.

Патологическая ложь может быть как самостоятельным расстройством, так и симптомом других психических заболеваний. Чаще всего она связана с психопатией или нарциссическим расстройством личности. Несмотря на многочисленные исследования, учёные до сих пор не могут точно установить причины такого поведения.

Согласно одной из гипотез, патологическая ложь может быть связана с дефицитом эмпатии. Человек, не умеющий сопереживать другим, просто не осознаёт, какой вред приносит своим обманом.

Психолог Л. Блэр считает, что патологические лжецы нередко отличаются чрезмерной импульсивностью. Им проще придумать историю на ходу, чем объяснить реальные события.

Важно понимать, что не все лгут из злых побуждений. Иногда люди просто не могут контролировать свои порывы.

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