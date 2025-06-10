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Полудница, или Никитин день. Что можно и что нельзя делать 10 июня 0 381

Дом и сад
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Полудница, или Никитин день. Что можно и что нельзя делать 10 июня

10 июня 2025 года празднуют память святого Никиты Халкидонского исповедника.

В народе этот день имел название Никиты Гусятника. Считалось, что этот святой покровительствует данным птицам. Также в этот день чествовали в народе Полудниц, — духов полдня, похожих на обычных женщин, которые завлекали людей в неприятные истории или, наоборот, помогали в делах.

О чем вспоминают в Церкви в этот день? Историческая справка

Никита жил в Греции в VIII веке. С раннего возраста он отличался необычайным милосердием и добросердечием, много молился, помогал нищим и сиротам, давал приют странникам. За свои духовные труды его рукоположили в сан епископа Халкидинского. Когда началась иконоборческая ересь, он смело обличал ее и защищал образы, за что его по приказу императора Льва Армянина подвергли гонениям и мучениям. Потом его отправили в ссылку, где он и скончался. У его мощей происходили многочисленные чудеса.

Смысл праздника

Этот день служит напоминанием о необходимости несмотря ни на что соблюдать традиции и правила, установленные Церковью.

Традиции богослужения

По литургической традиции в дни Троицкой недели во время богослужения поются и читаются все песнопения и молитвы этого дня. Совершается утреня с великим славословием, а во время Литургии читаются Апостол и Евангелие дня.

Народные приметы

— Если в этот день нет ветра — урожай будет хорошим.

— Гуси и другие птицы чистят перья — к дождю.

— Чем жарче день, тем холоднее будет будущий февраль.

Что можно делать 10 июня 2025 года

— Можно заняться чем-то развивающим или просто полезным с детьми.

— Гусям и всем птицам дают угощение из пшена.

Что нельзя делать 10 июня 2025 года

— Много работать, особенно на открытом воздухе и особенно мужчинам.

— Днем открывать настежь окна и двери.

— Ругать детей.

— Произносить бранные слова.

— Приглашать гостей в дом.

Что можно есть 10 июня 2025 года. Постные традиции трапезы

Продолжается Троицкая сплошная седмица, поста нет. В этот день отлично съесть блюда из яиц, а также из пшена, например пшенную кашу.

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