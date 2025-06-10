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Пожиратели колорадских жуков. Как привлечь божьих коровок на дачный участок 0 323

Дом и сад
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Пожиратели колорадских жуков. Как привлечь божьих коровок на дачный участок

С наступлением лета на улицах стали появляться божьи коровки. Эти насекомые с яркой окраской выполняют важную функцию - они активно истребляют вредителей сельскохозяйственных и садовых культур. Поэтому самих их истреблять нельзя, а наоборот, нужно «разводить». Как привлечь божьих коровок на садовый участок, рассказала биолог Ирина Лапшина.

По словам специалиста, на планете обитает примерно 5 тыс. видов этих жуков, среди которых особую известность получили семиточечная и красная божьи коровки. Интересно, что эти насекомые распространены практически везде на Земле, за исключением крайних северных регионов.

«Эти насекомые славятся своей непревзойденной маневренностью в полете. Благодаря мощным крыльям они легко ускользают от птиц-охотников. Их уникальная особенность — трехчастные лапки, которые являются самыми цепкими и гибкими среди всех насекомых», - рассказывает Ирина Лапшина.

Яркоокрашенные насекомые получили название «коровка» из-за жидкости, похожей на молоко, которая выделяется при угрозе из желез на лапках. Вообще их защитный механизм весьма эффективен: броская окраска насекомых служит предупреждением для хищников, а «молоко» токсично для некоторых животных.

Чувствуют загрязнение среды

Эти насекомые демонстрируют исключительную чувствительность к негативным экологическим факторам – загрязнению почвы, атмосферы, воды (например, агрохимикатами). Снижение числа божьих коровок или их полное исчезновение может сигнализировать о проблемах в экосистеме.

Так, божьи коровки тесно связаны с определенными растениями, где они питаются и размножаются. И при исчезновении или деградации этих растений из-за экологических нарушений популяция насекомых неизбежно страдает.

«Это эффективные "биоиндикаторы", помогающие своевременно выявлять экологические нарушения и оценивать состояние природной среды», - поясняет эксперт.

Чем питаются божьи коровки?

Несмотря на свой милый внешний вид, эти создания – настоящие охотники, способные естественным образом регулировать численность вредителей. При этом вполне можно обойтись без химикатов. Маленькие жучки демонстрируют просто недюжинный аппетит и активно истребляют вредителей сельскохозяйственных и садовых культур. Их рацион преимущественно состоит из тли, клещей, червецов и других мелких вредоносных насекомых, повреждающих растения.

Интересно, что не только взрослые насекомые, но и их личинки приносят пользу. Так, личинки божьих коровок уничтожают до 40 особей тли каждый час, что составляет 300-400 особей ежедневно. Взрослые же коровки способны за день справиться с 60-100 (!) особями тли, клещей, мягкотелых насекомых и яйцами бабочек и клопов. Среди достоинств божьей коровки - и борьба с колорадским жуком, чьи личинки она поедает.

«Этих удивительных жуков в наше время даже разводят на специализированных предприятиях. Они быстро привыкают к новым условиям и не нуждаются в особом уходе. Выпуск насекомых на участки эффективен, так как они сразу же приступают к уничтожению вредителей. Это позволяет фермерам значительно снизить расходы на пестициды и одновременно повысить качество продукции», - рассказывает Ирина Лапшина.

Какие растения посадить для божьих коровок?

Чтобы привлечь этих природных помощников в свой сад, можно посадить там растения, богатые эфирными маслами. Это тимьян, фенхель, укроп, кинза, алиссум, тысячелистник, пижма и душица.

Когда божьи коровки поселяются на участке, то он, в свою очередь, становится привлекательным и для других полезных насекомых-энтомофагов, включая златоглазок и паразитических ос. Энтомофаги помогают в биологической защите растений, так как поедают других насекомых и клещей или паразитируют на них. А некоторые виды питаются нектаром и пыльцой, что способствует опылению растений.

«Охрана божьих коровок приобрела международный характер. Британцы, например, включили в свою «Красную книгу» двухточечный вид. В Германии защищены девятиточечная и 14-точечная разновидности. А наше законодательство оберегает коровок Менетрие и Палласа. Сохранение популяций этих существ имеет особое значение для устойчивости экосистем, в частности, для аграрного сектора. Необходимо беречь этих полезных существ!» - подытожила специалист.

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