Комнатные растения способны ухудшить настроение: исследование

Известно, что комнатные растения положительно влияют на человеческий организм. Но умирающий или гниющий цветок также сказывается на здоровье, информирует TechInsider.

Согласно недавним исследованиям, больные растения воздействуют на уровень стресса даже одним лишь видом. Помимо того, принято считать, что здоровые цветы указывают на благоприятную атмосферу в помещении, а вялые свидетельствуют о низком качестве воздуха.

В действительности исследования продемонстрировали, что домашние растения не имеют отношения к компенсации накопленного уровня СО2. По словам экспертов, следить за комнатными цветами не так трудно, но если они все-таки умирают, нужно обратить внимание на общие условия жилья.

Лучшее, что можно сделать в этом случае — пересмотреть все растения, избавиться от вялых и сфокусироваться на здоровых. Затем следует купить увлажнитель воздуха или попросту чаще убирать в помещении.