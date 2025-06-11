Можно ли мыть сковородки в посудомоечной машине?

Можно, но все зависит от материала, из которого сделана сковородка, пояснила специалист по клинингу Светлана НАЛИВАЙКО.

Так, не стоит мыть в посудомоечной машине чугунную сковородку, потому что используемые в составе чистящих средств агрессивные вещества могут привести к появлению ржавчины.

Сковородки с тефлоновым покрытием в посудомойке также мыть не рекомендуется: защитный слой разрушается и начинает выделять в пищу токсичные вещества. Единственный вид сковородок, которые можно отравлять в посудомойку, — из нержавеющей стали. Они не боятся ни горячей воды, ни моющих средств. Служат долго, даже если мыть их по несколько раз в день.