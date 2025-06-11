Народные приметы на 12 июня — день Исаакия-Змеевика

Наши предки считали, что именно в этот день особенно часто появляются змеи — и не по одной, а парами. Это вызывало опасения: люди избегали походов в лес и на поля, опасаясь укусов. Однако отношение к змеям было двойственным — они считались одновременно ядовитыми и целебными существами. Ходили легенды о змином царе и царице, правящих над всей змеиной стихией.

12 июня было принято изготавливать обереги от нечистой силы. Считалось, что предметы, созданные в этот день, обладают особой защитной энергией. Распространён был и обряд на любовь: девушка завязывала узелки на нитке — по числу лет любимого, читала заговор, оборачивала нитку в змеиную шкурку и закапывала в землю, чтобы вызвать взаимное чувство.

День Исаакия-Змеевика считался временем, когда особенно важно говорить только правду. Ложь, по поверьям, могла привести к финансовым потерям и бедности. Под запретом было поднимать деньги, найденные на улице, а также переезжать — считалось, что новый дом не принесёт счастья и гармонии.

Наблюдали в этот день и за природой: если утром ухает сова — скоро похолодает, отсутствие росы предвещало вечерний дождь, а обилие шмелей — скорую смену погоды. Яркое цветение шиповника сулило суровую зиму, а пустая паутина без пауков — резкое похолодание.