Вкусно и полезно. Что еще вырастить, помимо привычных овощей и фруктов?

Говорят, что многие известные нам приправы – не что иное, как лекарственные травы. Это так?

Действительно, многие лекарственные растения используются также в качестве пряностей в кулинарии. Разобраться в том, как можно разнообразить флору своего приусадебного участка, помогла эпидемиолог Юлия КЛИМЧЕНКО.

Душица обыкновенная, известная под модным названием «орегано»

Применение в кулинарии. Добавляют к мясным блюдам, соусам и подливкам.

Лекарственные свойства. Применяют в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях дыхательных путей; в качестве средства, повышающего аппетит и улучшающего пищеварение, при секреторной недостаточности желудочно-кишечного тракта, при атонии кишечника, энтероколитах, сопровождающихся запорами и метеоризмом. Наружно применяют в составе комплексной терапии при пиодермии и атопическом дерматите.

Шалфей лекарственный

Применение в кулинарии. Шалфей, обладающий сильным остропряным ароматом, входит в состав многих приправ для овощных, мясных, рыбных блюд.

Лекарственные свойства. Отвары и настои из листьев шалфея лекарственного применяют для полосканий при воспалительных заболеваниях полости рта и глотки (при стоматитах, кровоточивости десен, ангинах), а также используют наружно при выпадении волос и легких воспалительных заболеваниях кожи.

Любисток

Применение в кулинарии. Листья этого мощного многолетнего растения, обладающие специфическим ароматом, напоминающим запах сельдерея, применяют для ароматизации кондитерских изделий, напитков, маринадов, при приготовлении зеленого масла, салатов, соусов.

Лекарственные свойства. Настои и отвары корней любистока используют для лечения заболевания почек, мочевыводящих путей, в качестве отхаркивающего средства, для улучшения сна, пищеварения и аппетита.

Календула

Применение в кулинарии. В пищу используются лепестки растения, которые придают блюду легкий пряный аромат, а также добавляют красочности. Когда-то календулу называли «шафран бедняка», заменяя ею более дорогую пряность.

Лекарственные свойства. За счет ярко выраженных антисептических, противовоспалительных, ранозаживляющих свойств настой из цветов календулы применяют для лечения воспалительных заболеваний полости рта и горла, незначительных повреждений кожи. Сырье из растения применяют для изготовления косметических средств, а желчегонное и спазмолитическое свойства календулы используются при лечении холецистита, холангита, дискинезии желчевыводящих путей.

Мята перечная

Применение в кулинарии. Обладая тонким освежающим ароматом и приятным ментоловым вкусом, мята отлично дополняет мясо, птицу и пасту. Вдобавок она помогает тяжелой пище усваиваться легче и быстрее. Ее добавляют в фруктовые салаты, десерты, мороженое, в чай и травяные сборы, а также используют при приготовлении сдобы, пряников.

Лекарственные свойства. Настой листьев мяты перечной обладает спазмолитическим, успокаивающим, желчегонным, местнораздражающим, противорвотным действием. Из эфирного масла этого растения был выделен ментол, который широко применяется в пищевой промышленности и медицине. В частности, является основной составляющей такого рефлекторного сосудорасширяющего средства, как валидол.

«Важно помнить: употребление трав в качестве лечебного средства – дело ответственное. Прежде чем приступить к терапии, сначала проконсультируйтесь с врачом. Самолечение может быть чревато множеством негативных последствий, - предупредила специалист. – Что касается приправ, то пряности для улучшения вкуса блюд добавляются в небольших количествах и, как правило, нерегулярно. Поэтому не могут нанести вреда здоровью».

НА ЗАМЕТКУ

При сборе лекарственного сырья необходимо знать, где именно в растении сосредоточены полезные элементы, в какой период развития их концентрация максимальна и как следует грамотно хранить сырье, чтобы оно не утратило свою пользу.