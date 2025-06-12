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Четыре причины выкапывать тюльпаны ежегодно 0 1028

Дом и сад
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Четыре причины выкапывать тюльпаны ежегодно

Начнем с того, что выкапывают луковицы тюльпанов через несколько недель после цветения, когда листья отцветших растений полностью пожелтеют.

Причины

Во-первых, в открытом грунте, на глубине залегания луковиц, не всегда создаются благоприятные условия для закладки цветка, а ведь ради цветения мы и выращиваем тюльпаны. После отмирания листьев луковица, обособившаяся от окружающего мира плотной чешуей, становится очень чувствительной к температуре внешней среды. Наиболее благоприятная температура для закладки цветка у тюльпана — 18-20 град.. Влажность окружающей среды не должна превышать 80%. Нарушение температурного режима, требуемого луковицам тюльпанов в период покоя, приводит с годами к постепенному уменьшению размеров замещающих луковиц (способных цвести) и в дальнейшем к их ослаблению и гибели.

Во-вторых, выкапывая тюльпаны ежегодно, мы контролируем их здоровье. Сначала, во время выкопки, выбирая луковицы из земли, удаляем остатки погибших, очищая почву от инфекции. Затем, во время чистки, освобождаем дочерние луковицы от остатков материнских чешуй и накопившихся за время вегетации инфекций. Перед посадкой часто обнаруживаются больные луковицы, за период хранения болезнь, носившая скрытый характер, может проявиться. Своевременное удаление больных и подозрительных луковиц сохранит здоровье остальным.

В-третьих, чем однородней посадочный материал, тем изысканней выглядит цветник. Если же оставить цветник без выкопки, а луковицы без сортировки, вид у него будет неряшливый, не эстетичный. Так как каждый разбор луковиц отличается размером и массой, то в период цветения они будут отличаться высотой и размером цветка, а детка вообще не цветет и образует только один лист.

Мелкие луковицы многих сортов способны заглубляться в почву ежегодно, образуя столоны, пока не обретут способность к цветению. Если на несколько лет оставить тюльпаны в почве, а затем попытаться выкопать, избежать больших потерь не удастся, расположение луковиц в почве невозможно предугадать, многие из них попадут под нож лопаты. Это третья причина, почему тюльпаны необходимо выкапывать ежегодно.

Четвертая причина. Без ежегодной перекопки почвы ухудшаются ее физические свойства, понижается плодородие, она быстро засоряется многолетними сорняками.

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