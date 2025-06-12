Baltijas balss logotype

Как идентифицировать и победить серую гниль на лилии 0 398

Дом и сад
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Как идентифицировать и победить серую гниль на лилии

При поражении серой гнилью на листьях появляются бурые, красно-коричневые округлые или овальные пятна 1-2 мм диаметром, водянистые по краям. При повышенной влажности они увеличиваются, часто сливаются. В сухую и жаркую погоду развитие пятнистости приостанавливается.

С листьев заболевание переходит на стебель, но в ряде случаев сначала поражает стебель, цвет которого меняется от серо-зеленого до темно-коричневого. Листья, расположенные на поврежденном участке, быстро отмирают, а если заболевание начинается с основания стебля, вся вышерасположенная часть растения увядает. На бутонах образуются темно-бурые пятна, цветки не раскрываются либо деформируются.

Распустившиеся лилии очень чувствительны к заболеванию, при попадании инфекции доли околоцветника покрываются серыми водянистыми округлыми пятнами. Созревающие коробочки также могут страдать от бурой пятнистости, в этом случае значительно снижается всхожесть семян. Реже заболевают луковицы, но и на их чешуях могут появиться бурые пятна. Иногда болезнь развивается при хранении луковиц в холодном помещении. Начиная от основания чешуи темнеют и загнивают, покрываясь черными грибными образованиями диаметром 2-3 мм.

Чаще всего болезнь возникает в сырое и прохладное лето. При повышенной влажности пораженные части растения покрываются обильным налетом спор гриба, при помощи которых заболевание легко распространяется с дождем и ветром. Возбудитель болезни сохраняется в почве на растительных остатках и в виде упомянутых черных образований.

Меры профилактики и борьбы:

не загущать посадки; регулярно выпалывать сорняки; не высаживать лилии в тени деревьев и высоких кустарников; при посадке вносить под растения древесную золу; поливать умеренно, только под корень; во время вегетации проводить трехкратное опрыскивание 1% бордоской жидкостью, хлорокисью меди (30-40 г на 10 л воды).

Читайте нас также:
#дача
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Исследование: как искусственное освещение продлевает жизнь растениям
Исследование: как искусственное освещение продлевает жизнь растениям
Как шелуха от овса и солома заменят хлопок
Как шелуха от овса и солома заменят хлопок
Ученые выяснили, сколько нужно ходить, чтобы спина не болела
Ученые выяснили, сколько нужно ходить, чтобы спина не болела
Что за игрушки – Лабубу?
Что за игрушки – Лабубу?
Народные приметы 18 июня: что сулят ветры и сны на Дорофея?
Народные приметы 18 июня: что сулят ветры и сны на Дорофея? 218
Какие приправы можно вырастить и заготовить у себя на даче?
Какие приправы можно вырастить и заготовить у себя на даче? 341
Мыть или не мыть свежесобранные огурцы?
Мыть или не мыть свежесобранные огурцы? 387
Почему томаты в теплице трескаются и чернеют?
Почему томаты в теплице трескаются и чернеют? 384

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 18
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 43
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 42
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 64
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 58
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 18
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 43

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео