Как идентифицировать и победить серую гниль на лилии

При поражении серой гнилью на листьях появляются бурые, красно-коричневые округлые или овальные пятна 1-2 мм диаметром, водянистые по краям. При повышенной влажности они увеличиваются, часто сливаются. В сухую и жаркую погоду развитие пятнистости приостанавливается.

С листьев заболевание переходит на стебель, но в ряде случаев сначала поражает стебель, цвет которого меняется от серо-зеленого до темно-коричневого. Листья, расположенные на поврежденном участке, быстро отмирают, а если заболевание начинается с основания стебля, вся вышерасположенная часть растения увядает. На бутонах образуются темно-бурые пятна, цветки не раскрываются либо деформируются.

Распустившиеся лилии очень чувствительны к заболеванию, при попадании инфекции доли околоцветника покрываются серыми водянистыми округлыми пятнами. Созревающие коробочки также могут страдать от бурой пятнистости, в этом случае значительно снижается всхожесть семян. Реже заболевают луковицы, но и на их чешуях могут появиться бурые пятна. Иногда болезнь развивается при хранении луковиц в холодном помещении. Начиная от основания чешуи темнеют и загнивают, покрываясь черными грибными образованиями диаметром 2-3 мм.

Чаще всего болезнь возникает в сырое и прохладное лето. При повышенной влажности пораженные части растения покрываются обильным налетом спор гриба, при помощи которых заболевание легко распространяется с дождем и ветром. Возбудитель болезни сохраняется в почве на растительных остатках и в виде упомянутых черных образований.

Меры профилактики и борьбы:

не загущать посадки; регулярно выпалывать сорняки; не высаживать лилии в тени деревьев и высоких кустарников; при посадке вносить под растения древесную золу; поливать умеренно, только под корень; во время вегетации проводить трехкратное опрыскивание 1% бордоской жидкостью, хлорокисью меди (30-40 г на 10 л воды).