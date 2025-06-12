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Как размножить красивоцветущие декоративные кустарники? 0 396

Дом и сад
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Как размножить красивоцветущие декоративные кустарники?

Основной способ размножения большинства кустарников – черенкование. Именно летним черенкованием можно получить дополнительный посадочный материал для обновления или расширения посадок красивоцветущих кустарников на дачных и приусадебных участках.

Так, посадка полуодревесневших черенков в конце июня – начале июля дает лучшие результаты у барбариса, вейгелы, жимолости, лапчатки, калины, кизильника, рододендрона. Во время цветения черенкуют ценные сорта сирени, чубушника, спиреи.

Побеги для черенкования лучше брать из средней части куста, не слишком тонкие, но и не слишком толстые. Черенки нарезают острым ножом или секатором. Готовый черенок обычно состоит из двух междоузлий с тремя парами почек, нижнюю пару листьев удаляют, верхнюю – укорачивают наполовину. Нижний срез делают косым и как можно ближе к нижней паре почек. Верхушку побега лучше совсем удалить.

Черенки желательно обработать каким-либо препаратом, стимулирующим корнеобразование. Для укоренения черенков готовят достаточно влагоемкий, но, в то же время, воздухопроницаемый субстрат. Это может быть смесь песка с торфом, древесными опилками или керамзитом, перлит, вермикулит и т.п. Сажают черенки в парник или ящик, накрытый стеклом или пленкой. Небольшое число черенков можно укоренить даже в обычном горшке. Воткните в горшок четыре колышка, наденьте на них полиэтиленовый пакет и закрепите его внизу на горшке резинкой. Поливайте и проветривайте по мере необходимости.

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