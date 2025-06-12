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Правильная сторона — блестящая или матовая? Эксперт развеяла главный миф о фольге 0 888

Дом и сад
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Правильная сторона — блестящая или матовая? Эксперт развеяла главный миф о фольге

Фольга — незаменимая помощница на кухне. Но у кулинаров разных поколений не утихает спор о том, какой стороной нужно использовать эти тонкие алюминиевые листы.

Многие уверены, что одна из сторон может быть опасной. По бытовым преданиям, она выделяет металл в пищу под воздействием высоких температур. Однако эксперт по кулинарной технике Эбби Тиль в беседе с EatingWell однозначно заявила: фольга безопасна, а различие между сторонами — всего лишь результат особой технологии производства.

Как уточнила Тиль, в процессе фрезерования два алюминиевых листа соединяются, чтобы получился один нужной толщины и прочности. Сторона, прижатая к другому листу, не проходит полировку, поэтому остается матовой. Другая, соприкасающаяся с роликами, — становится блестящей. Вот и весь секрет.

На другие свойства фольги — например, теплопроводность — блеск или матовость также не влияют.

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