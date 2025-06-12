Зачем и как пересаживать мелколуковичные?

За 3-6 лет выращивания пролески (сцилла), пушкинии, хионодоксы, камассии, подснежника и белоцветника без пересадки растения образуют большие «гнезда». В них ютятся от 10-20, а то и до 50 луковичек. От такой тесноты луковицы деформируются, слабее цветут, соцветия и цветки часто мельчают.

Выкопку начинают через две недели после цветения, когда листья растений хорошо видны. С края цветника проводят раскопки мелким садовым инструментом. Аккуратно обнажив основной слой луковиц, определите глубину его залегания, только потом беритесь за лопату или виллы. Выкопанные «гнезда» подсушивают в тени под навесом до отмирания листьев. Затем отряхивают от земли, разбирают, очищают от старых отмерших чешуй и корней. Пока луковицы просушиваются, следует подготовить место для их посадки.

Закончив с очисткой и сортировкой, сразу переходите к посадке, так как незащищенные сухими пленчатыми чешуями луковицы пролески, хионодоксы и пушкинии быстро теряют влагу. В случае, если посадка по тем или иным причинам откладывается, луковицы помещают в чуть влажные опилки или торф. Слишком влажный субстрат нежелателен, может спровоцировать несвоевременное отрастание корней.