Еремеев день. Что можно и что нельзя делать 13 июня

13 июня 2025 года чтят память святого мученика Ермия Команского. В народе этот день называли Еремей Распрягальник, потому что к этому дню заканчивался сев, и лошадей распрягали, освобождали от бремени плуга. Еще одно название этого дня — Бобовник, потому что было принято сажать бобовые.

О чем вспоминают в этот день в Церкви. Историческая справка

Ермий жил во II веке и был великим воином и исповедовал христианство с самых ранних лет, чего вовсе не скрывал в течение всей жизни. И вот когда он уже был близок к старости, начались гонения на христиан при императоре Антонии Пии. В город Елманы, где жил Ермий, прибыл правитель Севастиан. Он начал истово бороться с христианами и потребовал всех жителей поклониться языческим идолам. Но Ермий твердо отказался. Тогда правитель велел мучить убеленного сединами воина. Его избивали, а затем сунули в раскаленную печь. Но, когда печь открыли через три дня, он оказался живым.

Ермия пытались отравить, но питье с ядом не принесло ему вреда. Тогда уже, глядя на такие чудеса, в Христа уверовал языческий волхв: он заявил об этом и тут же был обезглавлен, тем самым приняв мученический венец. А Ермия подвесили вниз головой. Однако и это не причинило ему вреда. Как не истязали Ермия, тот оставался невредим. И тогда Севастиан накинулся на него и собственными руками обезглавил.

Христиане тайно погребли мученика, и от его могилы совершались множественные чудеса и исцеления.

Смысл праздника

Этот день напоминает о том, что пример — добрый и показанный с полным на то правом и чувством — способен быть заразительным даже для самых оголтелых противников. И что быть готовым к подвигу нужно в любом возрасте и положении.

Традиции богослужения

Служба мученика Ермия не имеет праздничного знака, совершается вместе со службой попразднства Пятидесятницы (Триоди).

Народные приметы

Если с утра и до обеда густой туман — жди ухудшения погоды. Если день ясный — погода установилась надолго. Если идет дождь и погода ненастная — зима будет морозная. Поющая кукушка предвещает хорошую погоду.

Что можно делать 13 июня 2025 года

Хорошо поухаживать за домашними питомцами. Отлично бы отдохнуть хорошенько, поменьше работать. Прекрасный день для пеших прогулок. Пора сажать бобовые.

Что нельзя делать 13 июня 2025 года

Нельзя ездить верхом, да и от поездок на машине лучше воздержаться. Нельзя начинать переезд и праздновать новоселье. Нельзя поднимать потерянные вещи.

Что можно есть 13 июня 2025 года. Постные правила

Хотя это и пятница, но она приходится на сплошную Троицкую седмицу, а значит, есть можно все. Хорошо бы поставить на стол блюда с пшеном. Интересный факт

Наши предки считали, что в этот день в поле выходит Житный дед, или Полевик. У этого существа имелись дети — луговички или межевички, которые, по приданию, ловили птиц. А сам дед ловил зазевавшихся людей. Если дед встречал спящего на природе, мог его задушить.

В этот день принято слушать кукушку: она сообщит о том, кому сколько жить.