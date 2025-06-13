Являются ли сансевиерии опасными для кошек?

Эти растения прекрасно чувствуют себя как в ярко освещенных помещениях, так и в темных уголках. Однако владельцы домашних животных, особенно кошек, часто задаются вопросом: насколько безопасны эти растения для их питомцев?

Сансевиерия содержит химические вещества, известные как сапонины. Эти природные соединения помогают растению защищаться от вредителей и патогенов.

Хотя сапонины способствуют выживанию растения, для домашних животных они могут быть опасны. Если кошка проглотит часть растения, сапонины могут вызвать отравление, сопровождающееся симптомами: от легкого желудочно-кишечного расстройства до вялости и обезвоживания.

Несмотря на то, что отравление сапонинами редко бывает смертельным, оно может нанести вред здоровью питомца. Эти соединения раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта у кошек, вызывая рвоту и диарею.