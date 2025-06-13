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Почему ваш мобильный телефон является паразитом 0 461

Дом и сад
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Почему ваш мобильный телефон является паразитом

Вши, блохи и ленточные черви на протяжении всей истории человечества были самыми известными паразитами. Однако сегодня главным паразитом можно считать… смартфон — гладкий пластиковый объект, который стал частью жизни практически каждого человека в развитых и развивающихся странах.

Смартфоны не так безобидны, как кажутся: они паразитируют на нашем времени, внимании и личной информации, действуя в интересах технологических компаний и рекламодателей.

Биологи определяют паразита как вид, который получает выгоду от хозяина, в то время как тот несет определенные издержки. Например, вошь полностью зависит от человека для своего существования и приносит лишь зуд в обмен на кровь. Стоит отметить, что смартфоны изменили нашу жизнь, помогая, к примеру, в навигации. Однако многие из нас становятся заложниками своих телефонов, страдая от недостатка сна и ухудшения отношений с людьми.

Изначально связь между человеком и смартфоном была взаимовыгодной, но со временем она стала паразитической. Приложения, созданные для помощи пользователям, теперь часто служат интересам разработчиков и рекламодателей, побуждая нас к бесконечной прокрутке ленты и взаимодействию с контентом.

Таким образом, смартфоны стали не только помощниками, но и источником зависимости, что вызывает серьезные социальные риски.

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