Три лайфхака. Эксперт назвал простые способы починить забор

Если забор на даче или в саду покосился, можно попробовать все исправить своими силами, уверен мастер Федор Васильев. Причем много времени это не займет.

Укрепляем столбы

«Если забор деревянный и шатается, нужно сначала укрепить столбы, — говорит эксперт. — Раскопайте основание качающегося столба и засыпьте щебнем или залейте бетоном. Можно вбить рядом металлический костыль или вовсе заменить сгнившую часть столба на новую».

Самое уязвимое место деревянного забора — это калитка. Если вдруг она перекосилась и перестала нормально открываться, сначала подтяните петли. Чтобы усилить конструкцию и в дальнейшем избежать перекоса, добавьте диагональную распорку из рейки от верхнего угла со стороны петель к нижнему углу со стороны замка. Если петли разболтались, замените их на усиленные и смажьте.

Заделываем трещины

Этот совет подойдет владельцам кирпичных ограждений. Весной-летом можно заметить трещины в конструкциях — это следствие того, что забор переживал сильные перепады температуры. А, возможно, основание ограждения просело, что тоже может приводить к растрескиванию поверхности.

Можно обработать повреждение алебастром либо цементом — материал нужно наносить тонко. Через неделю оценивается результат. Если трещина не увеличилась, то пора удалять из проема все лишнее — кирпичную крошку, остатки старого цементного раствора. Затем пустоты заполняются цементом. Иногда приходится применять металлическую стяжку или вообще перекладывать часть забора.

Защищаем от гниения

Заборы из дерева очень неустойчивы, поэтому часто от времени они начинают темнеть и покрываться плесенью. Впрочем, почерневшие доски забора можно восстановить. Для этого нужно как следует зашкурить старую краску, обработать антисептиком и покрасить заново.

«Можно сохранить текстуру дерева и воспользоваться укрывным антисептиком, — добавляет Васильев. — Для создания однородного цвета подойдут укрывные антисептики, они тонируют поверхность и создают ровную основу для последующего нанесения краски. Сильно поврежденные доски лучше не пытаться „оживить“ — эффективнее будет просто заменить на новые».

Для продления жизни забора нужно обновлять защитное покрытие раз в два-три года и следить, чтобы у основания не скапливалась вода. А еще можно надеть специальные защитные «колпачки» на верхнюю часть столбов, чтобы влага во время дождей не просачивалась внутрь. Для этого подойдут даже нижние части пластиковых бутылок.