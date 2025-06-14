Когда созревает жимолость и как определить, что она поспела

Плодоносить жимолость начинает в июне — это одна из самых ранних ягод, опережающая по срокам созревания порой даже клубнику. Важно точно знать момент, когда жимолость созрела, ведь недозревшая ягода будет кислить. Рассказываем, когда и как правильно собирать жимолость.

Куст жимолости не требует особого ухода и плодоносит уже на второй год, а затем их урожайность до 15-летнего возраста только повышается, достигая пика к 6-му году.

Жимолость содержит много витаминов С и Р, железа, калия, магния, фосфора и пектинов.

Когда плодоносит жимолость? Ранние сорта можно собирать уже в период с 12 по 20 июня. Если ранний сорт жимолости не начал плодоносить с 20-х чисел июня, то урожая в этом году уже можно не ждать.

Созревшую жимолость можно определить по ягодам, которые полностью окрасились в фиолетовый цвет, без зеленых прожилок. При нажатии ягоды слегка мягкие и легко сходят с ветки, иногда они немного сморщиваются.

Как собирать жимолость с куста

Созревшую жимолость удобно собирать, расстелив мешок под кустом, с помощью потряхивания веток. Зрелые ягоды упадут сами, остальные можно оставить дозревать. С одного куста можно собрать от 1 до 1,5 кг ягод.

Если у вас неосыпающийся сорт жимолости, то с момента приобретения ягодой фиолетового цвета можно подождать минимум неделю, пока они наберут сладость.

Как хранить и использовать жимолость

Имейте в виду: чем более спелая ягода, тем хуже она хранится. Срок хранения даже в холодильнике не превышает 1–2 дней. Если жимолости много, то лучше всего ее заморозить или перетереть с сахаром. Все ее полезные свойства в таком случае сохранятся. Замороженную жимолость можно добавлять в десерты, украшать их или вводить в смузи.

Не рекомендуется подвергать жимолость термической обработке. Она рекордсменка по содержанию витамина С, в чем опережает даже лимон, но этот витамин крайне нестабилен и разрушается под воздействием температур.