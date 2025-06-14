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Народные приметы на 14 июня — Устинов день 0 428

Дом и сад
Дата публикации: 14.06.2025
BB.LV
Народные приметы на 14 июня — Устинов день

Христиане 14 июня вспоминают мученика Иустина Философа. Святой родился в семье язычников, получил хорошее образование, познакомился с учениями Пифагора и Платона.

Когда Иустин проводил время в размышлениях о Боге, он увидел старца, который подсказал ему, что истину можно узнать в христианских книгах. Иустин увлекся христианством, принял крещение и стал проповедовать. За проповеди был схвачен и обезглавлен.

Сегодня по юлианскому календарю начинается июнь, месяц назывался «изок» или «червень». В этом месяце — самые короткие ночи и самые длинные дни. 14 июня считали забором между весной и летом. Поэтому заборы в Устинов день никогда не ставили, опасались пожаров.

На Устина люди ходили в лес за лечебными травами и кореньями. Это было основным лекарством. Рецепты сборов передавались из поколения в поколение.

Погодные приметы

Пасмурное утро — уродятся яровые. На небе радуга — будет дождь. День дождливый — уродится лен.

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