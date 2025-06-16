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Китайские ученые создали «чайный рис» — вот чем он разительно отличается от обычного 0 228

Дом и сад
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Китайские ученые создали «чайный рис» — вот чем он разительно отличается от обычного

В Китае разработали уникальный сорт риса, обогащенный катехинами — мощными антиоксидантами, которые обычно содержатся в зеленом чае.

Главное отличие «риса» от чая в том, что он не содержит кофеина и не вызывает типичных «побочек» вроде бессонницы или тахикардии. При этом он богат флавоноидами, обладающими доказанным противовоспалительным, антибактериальным и кардиозащитным действием.

Эти соединения, как сообщается в журнале Plant Biotechnology Journal, улучшают обмен веществ, способствуют снижению давления и веса.

Исследователи из Хайнаньского и Хуачжунского сельхозуниверситетов внедрили гены чайного растения в рисовую ДНК. В результате получился «чайный рис» с высоким уровнем катехинов в эндосперме — наиболее питательной части зерна.

Испытания подтвердили, что такой рис обладает значительными антиоксидантными свойствами. Готовят и подают его как обычный гарнир. Однако, есть проблема. Трансгенные семена по размеру получились меньше, чем исходные, а это снижает общую урожайность. Тем не менее разработчики уверены, что уникальный рис станет перспективным продуктом и найдет применение в диетическом питании.

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