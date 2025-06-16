Baltijas balss logotype

Окорочок под вакуумом: чем технология су-вид отличается от традиционного приготовления мясных блюд 0 797

Дом и сад
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Окорочок под вакуумом: чем технология су-вид отличается от традиционного приготовления мясных блюд

Чтобы узнать о нюансах модной технологии, мы обратились к Виктории Насоновой, доктору технических наук.

«Приготовление пищи по технологии су-вид отличается от традиционных методов тем, что сырые продукты упаковывают под вакуумом в термостойкие пищевые пластиковые пакеты и уже в таком виде подвергают точно контролируемому нагреву», – пояснила эксперт. Отсюда и название технологии: в переводе с французского языка sous-vide означает «под вакуумом».

Как результат, в пище, приготовленной данным способом, сохраняется больше полезных веществ и витаминов. Она прогревается равномерно и не подгорает. Кроме того, низкие температуры тепловой обработки (от 50 до 85 °С для разных видов мяса) позволяют сохранить внешний вид продукта.

Срок годности больше

Вакуумную технологию приготовления мясных блюд шеф-повара используют с 70-х годов прошлого века, сообщила Виктория Насонова. Так, француз Жорж Пралю, чтобы снизить потери жира и сохранить необходимую консистенцию, готовил по данной технологии фуа-гра. А в 90-х годах на метод су-вид обратили внимание ученые: они стали разрабатывать его как способ увеличения сроков годности пищи.

По словам эксперта, блюда, приготовленные с использованием данной технологии, действительно имеют более длительные сроки хранения. «Согласно маркировке мясной продукции, представленной на полках, срок ее годности составляет 6–12 месяцев», – пояснила ученый.

В настоящее время нет государственных или межгосударственных стандартов на су-вид-продукты. И производители выпускают продукцию по собственной документации: это могут быть технические условия или стандарты организации. Так безопасны ли блюда, приготовленные по технологии су-вид?

«При упаковке под вакуумом создается бескислородная среда, что не позволяет аэробным микроорганизмам развиваться и размножаться. Следующий фактор, влияющий на безопасность продукции, изготовленной по технологии су-вид, – это термическая обработка, которая также препятствует размножению микроорганизмов», – отвечает на наш вопрос Виктория Насонова.

Су-вид по-домашнему

Блюда су-вид можно приготовить и в домашних условиях. Но для этого нужно приобрести специальное оборудование для вакуумной упаковки, запастись термоустойчивыми полимерными пакетами, а также выбрать правильное сырье. Все зависит от того, какой продукт вы хотите получить и какие режимы тепловой обработки будете использовать.

С использованием вакуумной технологии готовят те части мясного сырья, которые содержат большое количество соединительной ткани и требуют длительного температурного воздействия. Например, свиной окорок, голяшку индейки, рульку свиную, телячьи щечки и другие. «Существует большое количество научных работ, в которых рассмотрено применение технологии су-вид для изготовления различных мясных продуктов. Объектами исследования являются продукты, отличающиеся высоким содержанием соединительной и мышечной тканей. В обоих случаях при грамотном выборе температуры тепловой обработки можно получить продукты с высокими органолептическими характеристиками», – подчеркнула Виктория Насонова.

Читайте нас также:
#здоровое питание
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Исследование: как искусственное освещение продлевает жизнь растениям
Исследование: как искусственное освещение продлевает жизнь растениям
Как шелуха от овса и солома заменят хлопок
Как шелуха от овса и солома заменят хлопок
Ученые выяснили, сколько нужно ходить, чтобы спина не болела
Ученые выяснили, сколько нужно ходить, чтобы спина не болела
Что за игрушки – Лабубу?
Что за игрушки – Лабубу?
Народные приметы 18 июня: что сулят ветры и сны на Дорофея?
Народные приметы 18 июня: что сулят ветры и сны на Дорофея? 220
Какие приправы можно вырастить и заготовить у себя на даче?
Какие приправы можно вырастить и заготовить у себя на даче? 344
Мыть или не мыть свежесобранные огурцы?
Мыть или не мыть свежесобранные огурцы? 393
Почему томаты в теплице трескаются и чернеют?
Почему томаты в теплице трескаются и чернеют? 389

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 26
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 47
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
1
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 1 99
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 98
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 114
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 135
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 26
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 47
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
1
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 1 99

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео