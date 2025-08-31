Baltijas balss logotype
Кровавая луна: лунное затмение увидят более 7 миллиардов человек

Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Кровавая луна: лунное затмение увидят более 7 миллиардов человек

Полное лунное затмение с эффектом Кровавой луны произойдет в начале сентября. В ночь с 7 на 8 сентября Луна погрузится в тень Земли и полностью покроется ею, приобретя красный оттенок. Это явление связано с преломлением солнечного света в земной атмосфере.

Затмение продлится около 3 часов 29 минут.

По подсчетам астрономов, его сможет наблюдать рекордное число людей: более 7 миллиардов (примерно 60 % населения планеты) увидят полную фазу, а частично событие будет доступно до 87 % жителей Земли.

Полностью оно будет заметно в большей части Азии, Восточной Африке и западной Австралии, а также частично — в Европе и некоторых регионах Южной Америки.

Причиной столь редкого явления является точное выравнивание Земли, Луны и Солнца (синзития), которое происходит примерно раз в полгода. Следующее продолжительное затмение ожидается в августе 2027 года и продлится около 6 минут 23 секунд.

Оставить комментарий

Видео