Ученые впервые вырастили «идеальную» малину

Обычная малина в скором времени может кардинально измениться — и все благодаря британским биотехнологам.

Специалисты из Кранфилдского университета впервые применили к ягоде метод точечного редактирования ДНК CRISPR-Cas9, о чем сообщили в научном журнале Frontiers in Genome Editing.

Суть технологии заключается в том, что в клетки малины вводят белок Cas9 вместе с направляющей РНК. Они вносят микроскопические изменения в собственный геном растения, не добавляя постороннего генетического материала. Именно поэтому итоговый продукт не считается ГМО — ягода остается «натуральной», просто приобретает новые свойства.

Главное преимущество метода — скорость. Если обычная селекция занимает до 10 лет, то с помощью CRISPR можно вывести новый сорт примерно за год.

По прогнозам ученых, в перспективе появятся ягоды, которые не портятся при транспортировке, дольше сохраняют свежесть, устойчивы к серой гнили и погодным аномалиям. Кроме того, «малина будущего» может стать заметно крупнее, слаще и лишиться косточек.