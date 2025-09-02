Baltijas balss logotype
Итальянские учёные нашли способ выращивать томаты с меньшими затратами воды 0 145

Дом и сад
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Итальянские учёные нашли способ выращивать томаты с меньшими затратами воды

В северной Италии изменение климата влияет на выращивание томатов для промышленных нужд: лето становится всё жарче, дожди — нерегулярными, а вода — менее доступной.

Новое исследование в долине реки По показало, что регулируемый дефицитный полив позволяет экономить воду, сохраняя урожайность и улучшая качество плодов.

Учёные сравнили полный сезонный полив с дефицитным, при котором объём воды сокращают до 50 % после стадии цветения плодов. Такой подход уменьшил расход примерно на четверть, сохранил общий и товарный урожай, а также повысил содержание сахаров и сухих веществ (измеряемых в градусах Брикс), что особенно выгодно для переработчиков.

Методика требует лишь контроля времени снижения полива и совместима с уже используемыми системами капельного орошения. В итоге удаётся достичь двойного эффекта — экономии воды и повышения качества продукции, что важно как для экологии, так и для экономики.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
