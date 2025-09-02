Народные приметы на 2 сентября — Самойлов день

Самуил был вымоленным ребенком у родителей.

С трех лет он был отдан на служение Богу, его воспитанием занимался первосвященник Илия, судья над народом Израиля. Когда Самуилу исполнилось двенадцать лет, ему было видение, что Бог покарает род Илии за то, что он не может приструнить собственных сыновей, которые вели безнравственный образ жизни. Пророчество сбылось, Илия и его супруга не перенесли известия о том, что филистимляне убили несколько десятков тысяч израильтян и взяли Ковчег Божий. После смерти Илии Самуил стал судьей, он вернул Израилю Ковчег и все потерянные города. Он помазал на царство Давида, который стал знаменитым царем Израиля.

В старину в этот день чествовали мужчин. Женщины старались приготовить для них самую вкусную еду.

Крестьяне продолжали работу в огородах. Начинали собирать урожай моркови и свеклы.

Погодные приметы

Много ягод рябины — к дождливой осени. Высокие облака — погода будет хорошей, низкие – к дождю.