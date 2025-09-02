Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Опасные и полезные муравьи: что важно знать о разных видах 0 151

Дом и сад
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Опасные и полезные муравьи: что важно знать о разных видах

Муравьи — одни из самых распространённых насекомых на Земле. Известно более 12 000 видов этих социальных существ. Они сильно отличаются по поведению, привычкам гнездования и влиянию на дома и сады.

Муравьи-плотники

Крупные насекомые, окрашенные от тёмно-коричневого до чёрного. Гнездятся в гниющей древесине или пнях. В отличие от термитов, не питаются деревом, но выкапывают его для строительства колоний.

Тротуарные муравьи

Небольшие по размеру, чаще всего встречаются под тротуарами, подъездными дорожками и патио. Могут проникать в дома в поисках пищи и устраивать гнёзда в пустотах стен.

Пахучие домашние муравьи

При раздавливании издают характерный запах тухлого кокоса. Обычно гнездятся внутри помещений рядом с источниками тепла и влаги.

Фараоновы муравьи

Крошечные желтоватые насекомые, образующие крупные колонии с одной или несколькими матками. Часто встречаются в больницах и многоквартирных домах, предпочитают скрытые пространства — пустоты в стенах и щели.

Огненные муравьи

Известны своим болезненным жалом и агрессивным поведением. Строят крупные гнёзда на открытых участках — лужайках и полях. Красные или красновато-коричневые, они являются серьёзными вредителями в некоторых районах южных штатов США, а также в Центральной и Южной Америке.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Два литра в день для здоровья нервов. Ученые доказали, что вода лечит стресс
Два литра в день для здоровья нервов. Ученые доказали, что вода лечит стресс
Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука
Киберэксперт объяснил, нужно ли заклеивать камеру ноутбука
Во сколько лучше засыпать для здоровья и долголетия?
Во сколько лучше засыпать для здоровья и долголетия?
Как содержат домашних акул?
Как содержат домашних акул?
Учёные выяснили, как растения возвращаются после извержений вулканов
Учёные выяснили, как растения возвращаются после извержений вулканов 155
Пластик впервые найден в овощах
Пластик впервые найден в овощах 247
Боритесь с периодичностью или Для чего нужна обрезка
Боритесь с периодичностью или Для чего нужна обрезка 377
Без молотка и орехокола: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы
Без молотка и орехокола: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы 654

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 5
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 13
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 20
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 44
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 58
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 52
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 5
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 13
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео