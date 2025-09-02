Опасные и полезные муравьи: что важно знать о разных видах

Муравьи — одни из самых распространённых насекомых на Земле. Известно более 12 000 видов этих социальных существ. Они сильно отличаются по поведению, привычкам гнездования и влиянию на дома и сады.

Муравьи-плотники

Крупные насекомые, окрашенные от тёмно-коричневого до чёрного. Гнездятся в гниющей древесине или пнях. В отличие от термитов, не питаются деревом, но выкапывают его для строительства колоний.

Тротуарные муравьи

Небольшие по размеру, чаще всего встречаются под тротуарами, подъездными дорожками и патио. Могут проникать в дома в поисках пищи и устраивать гнёзда в пустотах стен.

Пахучие домашние муравьи

При раздавливании издают характерный запах тухлого кокоса. Обычно гнездятся внутри помещений рядом с источниками тепла и влаги.

Фараоновы муравьи

Крошечные желтоватые насекомые, образующие крупные колонии с одной или несколькими матками. Часто встречаются в больницах и многоквартирных домах, предпочитают скрытые пространства — пустоты в стенах и щели.

Огненные муравьи

Известны своим болезненным жалом и агрессивным поведением. Строят крупные гнёзда на открытых участках — лужайках и полях. Красные или красновато-коричневые, они являются серьёзными вредителями в некоторых районах южных штатов США, а также в Центральной и Южной Америке.